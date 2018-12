Education nationale : Le budget 2019 en hausse de 63.897.670.352 Fcfa en valeur absolue et 15, 47% en valeur relative

L’Education nationale verra son budget augmenter en 2019.

Passant de 413.042.396.140 F Cfa en 2018 à 476.940.066.492 F Cfa en 2019, soit une hausse de 63.897.670.352 F Cfa en valeur absolue et 15,47% en valeur relative, selon le rapport de la Commission de la jeunesse, de l’éducation, des sports et des loisirs .Le document a été lu en présence du ministre de l’Education nationale Serigne Mbaye Thiam.

Avant le vote, des députés se sont exprimés sur quelques points, notamment la politique éducative, la réfection d’écoles vétustes, la résorption d’abris provisoires, le management des activités pédagogiques ainsi que le climat social .

Des élus de la majorité ont salué les efforts de l’État pour doter le pays d’infrastructures modernes et l’intérêt de créer un cadre d’échange pour regrouper les acteurs de l’éducation.