Éducation : la Cosydep sur la démocratisation du numérique dans les établissements scolaires pour réduire les inégalités

Aujourd'hui, des problèmes réels se posent par rapport à l'atteinte de l'ODD4. Le financement de l'éducation devient de plus en plus problématique, la nécessité d'inventer de nouvelles méthodes et techniques plus adaptées ne fait plus de doute tout comme s'impose le renouvellement général des compétences des personnels de l'éducation.



Elles cibleront de façon explicite la question des groupes vulnérables pour une meilleure prise en charge de leurs droits notamment celui à l'éducation. D’où le thème de l'édition 2021 « l'éducation face à la pandémie du COVID-19 : quelles réformes pour un système résilient ? »



Un échange sur ce sujet est attendu lors de la rencontre des entre les enseignants et l’État...