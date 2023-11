Education : l’ONPN recompense 53 pupilles qui se sont illustrés par des résultats scolaires performants

La cérémonie de remise de prix aux pupilles de la Nation organisée par l’office national des pupilles de la Nation (ONPN) a eu lieu le samedi 04 novembre 2023 sous la présidence effective de Monsieur Mame Ngor DIOUF, Secrétaire Général du Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants (MFFPE), représentant Madame le Ministre Fatou DIANE GUEYE empêchée.

La rencontre a été une occasion pour l’ONPN d’honorer les pupilles admis aux examens du BAC, du BFEM et du CFEE ainsi que des pupilles issus des classes intermédiaires qui se sont illustrés par des résultats scolaires performants.

Pour l'édition 2023, les pupilles ont reçu les récompenses suivantes:

Pour les 18 admis au bac (dont 1 mention très bien et 4 mentions assez bien), des ordinateurs portables et des chèques allant de 100000 à 200 000 FCFA

Pour les 21 admis au BFEM des kits scolaires et un chèque de 75000 FCFA

Pour les 17 admis au CFEE, des kits scolaires et un chèque de 50000 FCFA.

Les meilleurs Pupilles des classes intermédiaires ont reçus des Diplômes d'excellence en plus de kits scolaires .

L’ONPN a également remis des trophées à des partenaires stratégiques, à des membres des familles des victimes du naufrage du bateau le « Joola », à un ambassadeur de bonne volonté et quelques bonnes volontés pour leur engagement en faveur des pupilles de la Nation.