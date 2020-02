Éducation inclusive et participative : La COSYDEP implique les organisations de la société civile.

Étant un creuset de dialogue dans lequel la participation de tous les acteurs de l'éducation se trouve, la Coalition des organisations en SYnergie poir la Défense de l'Éducation Publique (COSYDEP) initie des échanges sur les défis et enjeux de l'Éducation et de la formation face aux exigences de l'ODD4. Ceci, par un forum de haut niveau sur le groupe national des partenaires de l'éducation et de la formation.

La gouvernance du secteur de l'éducation se veut inclusive et participative.



Ce forum est l'occasion de faire la politique de haut niveau sur le GNPEF, les 6 et 7 février 2020 pour non seulement souligner le rôle de l'État dans le système éducatif qui est d'ailleurs, selon Mamadou Ndoye, ancien secrétaire géneral de la ligue démocratique, un rôle d'administrateur, mais aussi l'inclusion des autres secteurs dans la participations des politiques éducatives. Donc, l'État a un rôle central à jouer, mais il ne reste pas exclusivement le seul intervenant dans le secteur éducatif.



C'est dans cette lancée que la COSYDEP a jugé nécessaire de faire appel à la société civile pour définir les orientations stratégiques dans le but d'amener les autorités à prendre des décisions idoines pour influer positivement dans l'éducation.



Elle est cependant appellé à participer qualitativement dans le secteur et par ailleurs, à la bonne coordination de la gouvernance du secteur à plusieurs niveaux.