Éducation inclusive et de qualité : Une nécessité d'améliorer la représentation des OSC dans le GNPEF.

La Cosydep en collaboration avec Back Up Education et la CME entend améliorer la participation de qualité de la société civile dans les politiques publiques visant particulièrement l'éducation et la formation, C'est dans cette optique qu'un panel a été organisé ce mardi 29 portant sur les fondamentaux, orientations et enjeux du Groupe national des partenaires de l'éducation et de la formation (Gnpef). Cette session de partage d'informations consistait pour les organisations de la société civile à s'approprier les stratégies adéquates et efficientes pour une meilleure maitrise des processus, du fonctionnement et des procédures du Gnpef. Institué depuis janvier 2017, le Gnpef se veut un cadre de coordination et de dialogue multi-acteurs sur les politiques d'éducation et de formation élaborées par l'Etat du Sénégal. Lors de ces échanges, le directeur exécutif de la coalition des organisations pour la défense de l'éducation publique a rappelé dans son exposé qu'il y a eu dans le passé plusieurs cadres de concertation qui ont eu à intervenir dans ce secteur, mais malheureusement ont pêché soit dans leur fonctionnement, soit dans leur structuration. À ce titre, Cheikh Mbow d'inviter les 95 membres représentant les différentes familles d'acteurs du monde éducatif (Administration, les partenaires techniques et financiers, les Organisations e la société civile, les élus locaux, le secteur privé) à adopter une démarche inclusive et participative en mettant l'accent sur les points focaux.