Éducation et formation : Le CAMEF ouvre ses portes aux futurs professionnels de l'éducation...

Selon Kalidou Diallo, l'ancien ministre de l'éducation nationale sous l'ère du président Wade, par ailleurs le président du comité de pilotage du CAMEF, le centre académique des métiers de l'éducation et de la formation (CAMEF), est une proposition de réponse concrète à l'épineuse question de l'employabilité des jeunes de façon générale et de la qualité de l'éducation en particulier".

Le lancement des activités de ce centre se justifie, selon toujours Kalidou Diallo, "du fait que le pourcentage d'élèves dans les collèges privés était de 15,4%, en 2016, tandis que celui des élèves dans les écoles élémentaires se situait à 15,9%". Mandaté par le ministre de l'éducation nationale pour présider la cérémonie, Ngary Faye, le conseiller technique du ministre, s'est félicité de l'initiative qui aiderait à mieux former les professionnels de l'éducation nationale surtout dans le secteur privé...