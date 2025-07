Éducation : Vers la disparition de 7.227 abris provisoires pour un montant de 5 milliards de francs CFA

Le programme est le fruit d’un protocole d’accord signé entre la Direction des Constructions Scolaires (DCS) et la Direction du Génie et de l’Infrastructure des Armées (DIRGEN) et incarne la synergie entre les secteurs de l’éducation et de la défense. Pour cette première phase, un montant de 5 milliards FCFA sera mobilisé, symbolisé par la remise d’un chèque par le ministre Guirassy à son homologue des Forces armées.



En effet, ce fonds permettra de lancer les travaux de construction d’infrastructures scolaires modernes, sécurisées et durables, répondant aux engagements présidentiels pour une éducation de qualité. La région de Sédhiou, qui compte à elle seule 711 abris provisoires, a été choisie pour abriter cette cérémonie symbolique, reflétant la volonté du gouvernement de cibler en priorité les zones les plus touchées. L’école élémentaire de Mandina Findiféto, site du lancement, deviendra ainsi un modèle pour les futures constructions du PURAP, dont l’objectif est d’éliminer tous les abris provisoires d’ici 2030.



En marge de la cérémonie, les ministres effectueront également une visite du Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE) de Sédhiou, un établissement réalisé dans le cadre du partenariat "Armée – Nation".