Éducation : « Si on en est… à 47% de taux d’échec, cela doit amener tous les acteurs à se remettre en cause » (M. Moussa Mbaye, PCA Cosydep)

A partir du rapport d’analyse produit par un groupe de travail, le lancement de « Nos Vacances pour l’Ecole» a été suivi du Panel N° 1 portant sur ‘‘Résultats des examens 2018 et système d’évaluation’’. Une occasion pour la Cosydep de réunir autour d’une même table toutes les catégories d’acteurs et de revenir sur les résultats au Bac et au Bfem 2018, par une analyse comparativement aux autres années. Il s’agit de faire un diagnostic sans complaisance des différents examens.

« Si on en est pour certains examens à 47% de taux d’échec, cela doit amener tous les acteurs à se remettre en cause », alerte M. Moussa Mbaye, président du Conseil d’administration de la COSYDEP.