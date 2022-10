Éducation : Ross-Béthio réceptionne son nouveau lycée ce vendredi.

Bientôt les difficultés liées à l'accès à l'éducation, notamment avec les longues distances parcourues par les jeunes élèves pour aller au lycée, seront de vieux souvenirs pour la ville de Ross-Béthio. En effet, la commune sera dotée dans quelques jours d’un nouveau lycée capable d’accueillir environ huit cent élèves. L’annonce est du maire, Faly Seck. « Les travaux du lycée entamés le 16 octobre 2021 devraient être livrés vendredi prochain. L’érection de ce lycée va permettre désormais aux élèves de ne plus parcourir plus de 50 kilomètres pour aller étudier », a en effet renseigné le maire Faly Seck.

Par ailleurs, le DAGE du ministère des collectivités territoriales et président de l’Alliance démocratique pour le développement et l’émergence de la Vallée (ADEV), estime que ce lycée va permettre aux élèves de la commune et de l’arrondissement de Ndiaye de rester dans leurs localités et d’étudier dans de bonnes conditions. Une vielle doléance des élèves de cette localité.

Le maire de la commune de Ross-Béthio n'a pas manqué de remercier le chef de l’État pour la réalisation de ce lycée. Il s'exprimait en marge de la traditionnelle cérémonie de remise de fournitures scolaires aux élèves de la commune de Ross-Béthio...