Éducation / Réunion de la commission administrative du SAEMSS : Saourou Sène sur le départ !

Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (SAEMSS) a organisé une réunion administrative pour faire une évaluation de l'année scolaire 2021-2022. Cette réunion tenue ce samedi 23 Avril 2022 a permis aux enseignants de faire le bilan au cours de cette année.



Ainsi, le secrétaire général, Saourou Sène, a d’emblée rappelé les efforts fournis par le gouvernement pour amener les enseignants à regagner les salles de classe.



Il a aussi fait savoir qu'il est impératif de mettre fin aux lenteurs administratives et de mettre en place un comité de suivi des accords pour diagnostiquer les questions liées au protocole d'accord et apporter une solution définitive.



Il a rappelé que des mesures ont été prises en raison des ‘’perturbations’’ des enseignements et apprentissages causées par la grève des enseignants. C'est pour cette raison que les examens des cycles moyens et secondaires se tiendront les 22 et 23 juin, et celui du brevet de fin d’études moyennes (BFEM) à partir du 21 juillet. Une décision mal appréciée par le secrétaire général du Saemss, selon lequel il faudrait décaler les dates afin de permettre aux élèves de mieux se préparer.



Il a aussi rappelé qu’un congrès va se tenir en Septembre pour élire un nouveau secrétaire…