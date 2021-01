Éducation / Respect des Accords : « Nous attendons des actes, mais pas des paroles parce que vous avez des ministres qui ne respectent pas les instructions. » (Abdou Faty/Sels Authentique)

La réaction des syndicats de l’Enseignement suite à la publication du communiqué du conseil de Ministres du 20 janvier 2020, ne s'est fait pas attendre.



Selon Abdou Faty, le SG du Sels/Authentique, « le chef de l’État a encore donné des instructions au gouvernement pour régler la questions des accords signés avec les enseignants. Nous leur disons très sincèrement, ces instructions vont encore rester sans suite. Parce que nous prenons l’exemple de la question relative aux indemnités que gère le Ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo ».



Ce ministre n’a jamais mis les pieds à la table des négociations depuis 2 ans. Il n’a jamais répondu à l’appel de Cheikh Kanté, chargé du monitoring, a-t-il fustigé. Conséquence, « ils sont incapables de payer des indemnités, incapables de payer le salaire des nouveaux enseignants qui depuis des mois courent derrière leurs indemnités. Le gouvernement est incapable même de régler la question du DMC. Vraiment Monsieur le Président de la République, nous sommes désolés de le dire, nous attendons des actes, mais pas des paroles parce que vous avez des ministres qui ne respectent pas les instructions » , a-t-il ajouté.



Donc les enseignants n’accordent aucun crédit à ce communiqué du conseil des ministres. Mais attendent plus sur le plan des actes, sur le plan de la concrétisation, de la nomination d'un Monsieur Monitoring qui pourra rappeler à l’ordre le Ministre Mariama Sarr et les autres ministres concernés par ces accords, « pour qu’on puisse trouver une issue heureuse à ces accords qui datent de 2018 » , a annoncé le SG du Sels Authentique qui a fait une sortie médiatique ce 21 janvier pour apporter des éclaircissement sur l’état actuel des accords signés avec le gouvernement du Sénégal…