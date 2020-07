Education / Reprise des cours : « Ce n'était pas le jour du 25 juin qui était important, mais les autres qui vont suivre » (Cheikh Mbow/COSYDEP)

Dans le cadre de ses activités, la COSYDEP a effectué une visite à l’école inclusive Ibra Seck de Rufisque. Une occasion pour le coordonnateur de constater de visu les conditions dans lesquelles se déroulent les cours en cette période de covid-19.



Selon Cheikh Mbow, « nous sommes rassurés. On a constaté que toutes les mesures ont été prises et le protocole sanitaire a été respecté à la lettre. Cela nous rassure car ce n'était pas le jour du 25 juin qui était important, mais les autres qui vont suivre et l'accompagnement dans le respect dudit protocole. » Pour appuyer cet établissement scolaire, la Cosydep a remis des Kits pour le lavage des mains et des masques aux apprenants qui sont au nombre d'une centaine d'élèves, en classe d'examen d'entrée en sixième et du CFEE.



L’IEF de Rufisque/Commune, Jean Lamane Diouf a salué cette action qui va renforcer le dispositif déjà en place pour lutter contre cette pandémie. Cette visite s'est tenue ce 27 juillet 2020 à Rufisque.