Éducation : Pour « non respect des protocoles d'accord », le G7 reprend les débrayages.

Le syndicat des enseignants retourne à ses « vacances partielles ». En effet, c'est par le biais d’un communiqué que le secrétaire général du Syndicat autonome des Enseignants du Moyen Secondaire (Saemss) et ses camarades ont lancé un nouveau plan d'action dont un débrayage qui entre en vigueur à partir du mercredi 25 Mai et le vendredi et annonce une grève totale samedi prochain.



Pour cause, ils pointent un doigt accusateur vers le gouvernement du Sénégal pour « non-respect du protocole d'accord en décidant de fiscaliser à près de 50% les nouvelles hausses ».



En plus des débrayages et de la grève totale, Saourou Sène et Cie comptent aussi boycotter toutes les évaluations (devoirs et les compositions) ainsi que les activités d'éducation physique et sportive et de tous les examens.