Éducation / Olympiades de mathématiques : 12 élèves et 8 élèves avec la mention Très-bien en S2 au Bac primés et honorés.

C’est toujours dans sa volonté de réorienter l’enseignement des apprenants vers les sciences, les mathématiques, la technologie que le ministre de l’éducation nationale, M. Mamadou Talla, a procédé ce vendredi 31 décembre 2021 à la remise des récompenses aux lauréats des olympiades de mathématiques, édition 2021.



En effet, lors de cette édition, plus de 16 700 élèves en classe de 4ème et de 5ème, avaient été sélectionnés au niveau national. La cérémonie a permis au ministre Mamadou Talla de consacrer et célébrer les 12 meilleurs élèves du Sénégal en mathématiques. Ils sont médaillés en Or, Argent et Bronze.



Cette idée des olympiades de mathématiques, d’après le ministre de l’éducation nationale, entre dans une dynamique de promotion de l'excellence à tout niveau. « Après les concours miss mathématiques, miss sciences aujourd'hui nous avons également les Olympiades qu'on va essayer de placer à un niveau beaucoup plus élevé », dira Mamadou Talla pour renchérir les propos de l’un des médaillés d’or, Ramatoulaye Kane, élève au collège Marguerite Ndiaye de Saint-Louis. « J’encourage les jeunes à intégrer les filières scientifiques et pour les élevés qui sont au collège et même ceux qui sont au lycée, je leur demande de faire beaucoup d’exercices surtout dans les matières scientifiques », a-t-elle recommandé.



Cette cérémonie est aussi une occasion pour le ministre de l’éducation nationale de remettre des bourses nationales a 8 bacheliers qui sont sortis avec la mention très bien au baccalauréat 2021. Ces bourses d'études offertes par la Fondation Computer Land pour L’Excellence sont aussi un moyen d’inciter les apprenants aux matières scientifiques, mais également de permettre à ces meilleurs élèves de poursuivre leurs études dans le pays. Ils bénéficieront chacun d'un chèque d’un million de FCFA pour une durée de 5 ans à partir de 2022, plus un ordinateur portable...