Éducation / Néné Marième Kane veut un LINEC dans la région de Matam

Néné Marième Kane a félicité le ministère pour les avancées constatées dans le monde de l’éducation au Sénégal. Toutefois, elle évoque aussi les grands maux de l’école sénégalaise avec le manque d’équipement allant des infrastructures scolaires, tables bancs, matériel didactique et équipements des blocs scientifiques.

Le député de Kanel demande aussi que dans le budget dédié aux directions des écoles, il faudra aussi penser aux jeunes filles qui vivent parfois difficilement leur période de menstrues et les doter de quelques médicaments en cas de douleurs. Au vu du programme présenté par le ministre aux députés de l’Assemblée nationale, Néné Marième Kane veut, dans le département de Matam un Linec (lycée d’intégration nation pour l’équité et la qualité). Plus précisément, l'honorable député de Kanel plaide pour que ce LINEC soit dans son fief.