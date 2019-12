Education / Mor Kane Ndiaye : «…Pensez aux élèves sénégalais se trouvant au Maroc ou en Mauritanie »

L’honorable député Mor Kane Ndiaye a évoqué la situation de beaucoup de sénégalais qui s’adonnent à l’enseignement en Mauritanie et qui sont dans des écoles françaises de renommée. Selon le député de la Diaspora, ces enseignants sénégalais rencontrent beaucoup de difficultés au moments du retour au bercail du moment qu’ils se heurtent avec un problème lié à leur âge ou de leur légitimité à participer à un concours pour venir prêter main forte face au déficit d’enseignants au Sénégal. À en croire Mor Kane Ndiaye, ces enseignants sont dans une association dirigée par un professeur expérimenté et il a souhaité leur rendre hommage devant l’assemblée. L’honorable député demandera aussi au ministre de penser aux élèves sénégalais se trouvant au Maroc ou en Mauritanie qui doivent étudier et qui rencontrent le problème de la cherté de la scolarisation…