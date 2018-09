Éducation : Les enseignants à l'école du management de projets, de l'entrepreneuriat et de la GAR..

A travers un partenariat avec l'Office National de Formation Professionnelle( ONFP), une session de renforcement de capacité au profit des enseignants a été initiée à Dakar dans un institut de formation de la place. Initiée par le "Mouvement National Macky mon candidat pour la Revalorisation de la Fonction Enseignante", la rencontre a été une occasion pour l'enseignant de " s'orienter vers une logique de projet afin de tracer sa propre perspective professionnelle, de s'améliorer et d'accroître sa performance scolaire", a déclaré le coordinateur national dudit mouvement, Mr Diamé Diouf. " C'est dans cet ordre d'idées que nous avons sollicité et obtenu des services de l'ONFP, sept modules de formation au profit des enseignants. Les ateliers de formation ont débuté le 11 septembre 2018 à Liberté 6. Ils se poursuivront sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à épuisement de la demande. Et les modules sont les suivants: Le management de projets, l'entrepreneuriat, le leadership, la gestion-évaluation des projets, La gestion axée sur les résultats(GAR), la passation des marchés et la préparation aux concours professionnels", a ajouté le conseiller technique du président de la République en éducation et formation, Mr Diouf. Mis récemment sur les fonts baptismaux, le "Mouvement National Macky mon candidat pour la Revalorisation de la Fonction Enseignante", s'implante progressivement au plan national. Ainsi, la structure est présente dans les 16 inspections d'Académie, les 59 inspections de l'éducation et de la formation, les 45 départements et au niveau des ministères concernés par la carrière des enseignants.