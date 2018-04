Education : Le sénégal choisi comme exemple de popularisation des Objectifs de développement durable

Le président et directeur général du Réseau de la Renaissance Africaine et de la Diaspora (ARDN), Dr Djibril Diallo a dirigé une délégation de haut niveau de dirigeants politiques, économiques et médiatiques pour un voyage d’études au Sénégal.



“L'ARDN a été mandaté pour populariser les Objectifs de développement durable et le Sénégal a été choisi comme exemple de popularisation”, dira le docteur Djibril Diallo. L'ARDN vise à mettre à la portée du grand public les ODD mais aussi, travailler avec les acteurs pour atteindre les 17 objectifs de développement d’ici 2030. Ainsi, en présence du ministre de l’enseignement supérieur une séance de travail a eu lieu ce matin …