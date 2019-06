Éducation : Le respect des droits de l'enfant clamé par la fédération Penccum Ndakarou.

Dans le cadre de la célébration de la semaine nationale de l'enfant africain, la fédération Penccum Ndakarou, en collaboration avec l'ONG Comité départemental de protection de l'enfance de Dakar et la mairie de Yoff, a organisé une manifestation au cœur de la commune ce lundi 24 juin. Présidée par le maire, représenté par son adjoint, la cérémonie a réuni les enfants de la commune et leurs camarades venus des autres localité, les parents, dignitaires et chefs coutumiers lébou pour défendre la cause des enfants en général et surtout celle des talibés et enfants de la rue. En effet, ils invitent les communautés à comprendre et à appliquer le droit des enfants et l'État à redoubler d'efforts pour mettre à l'abri ces petits innocents...