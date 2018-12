Education : Lancement du MODME « MOUVEMENT DOLLEL NOS MARIS ENSEIGNANTS SOUKELY L’ECOLE SENEGALAISE ».

Le Samedi 08 Décembre 2018, devant les locaux de la COSYDEP et en présence de son coordonnateur national, M. Cheikh MBOW, il a été procédé au lancement du MODME dirigé par Mme Dieynaba WADE, enseignante en service à l’IEF de kebemer. Le MODME, (MOUVEMENT DOLLEL NOS MARIS ENSEIGNANTS SOUKELY L’ECOLE SENEGALAISE ), qui a fait son émergence dans un contexte de grèves cycliques où les menaces de radiation, les réprimandes de manifestations pacifiques, les coupures inappropriées de salaires, des dénigrements injustifiés des acteurs de l’éducation, s’érigent les moyens d’actions du gouvernement du Sénégal plongeant ainsi les femmes des enseignants dans une grande inquiétude qui frise la psychose. Face à ces pressions de toutes sortes infligées à leurs vaillants maris à la cause noble, « nous, femmes d’enseignants, nous devons être solidaires de nos époux pour que, de la montagne de la précarité du traitement salarial, puisse être taillée la pierre d’une digne statue de l’enseignant. L’avenir de nos enfants en dépend et il y a un adage qui dit je cite « quand l’essentiel est en danger s’opposer est un devoir » ici s’opposer consiste à servir de bouclier en aux époux « KOU LEN LAL ; LAL NIOU » a dit a Présidente du mouvement. Cette dernière invite le gouvernement à prendre conscience que « les enseignants ont fait preuves de sacrifices énormes et de grandes motivations pour réaliser des résultats exceptionnels dans des conditions de rémunérations très modestes »