Éducation : La rencontre entre gouvernement et Syndicats d'enseignants se poursuit encore après 10 heures de conciliabules

Au moment où sont écrites ces lignes, la rencontre entre les syndicats d’enseignants et le gouvernement n'a toujours pas pris fin.

Convoquée ce matin pour la signature des accords conclus entre le président de la République et les syndicats d'enseignants depuis vendredi, la rencontre du Premier ministre avec les syndicats se poursuit encore à la primature.

En effet, après la concertation avec les syndicats du G6 qui a duré presque quatre tours d'horloge, l'heure est à la restitution et à la validation des 15 points d'accords proposés pour résoudre définitivement la crise en cours dans le système éducatif sénégalais.

Cependant des sources nous apprennent que le point sur les ponctions des salaires soulevé par les syndicats, le gouvernement n'a pas encore été vidé par le gouvernement.

La question qui se pose est donc de savoir si ce point ne serait pas à l’origine du retard sur la validation définitive de ce protocole d'accord.



De toutes les façons, la rencontre qui n'a que trop duré, se poursuit encore à minuit passé...