Éducation : La mairie de Kaolack s'engage à renforcer l’accès des enfants à une éducation de base de qualité

A l'occasion d'un atelier de planification de stratégies prioritaires pour une appropriation du projet d'école par l'ensemble des parties prenantes, en partenariat avec Dubai Cares et l'Ong Ared (Associates In Research And Education For Development) qui s'occupe de la mise en oeuvre dudit projet, la municipalité de Kaolack s'est engagée à renforcer davantage l’accès des enfants à une éducation de base de qualité. " Lors d'une mission à Dubai, madame le maire Mariama Sarr avait amené beaucoup de projets, pour chercher des partenaires pour le développement de la commune de Kaolack. A Dubai, on a rencontré Dubai Cares par le biais de l'ambassadeur du Sénégal à Dubai et par la suite elle avait proposé beaucoup de projets à ce partenaire et il a dit qu'il n'intervient que sur l'éducation. C'est la raison pour laquelle, après cette mission, Dubai Cares a choisi l'association ARED parce qu’elle avait l'habitude de travailler avec cette structure afin qu'elle joue le rôle de facilitateur. Alors, l'objectif de cet atelier est de voir les projets prioritaires pour que ces partenaires puissent nous aider dans leur réalisation ", a évoqué l'adjointe au maire, Diégane Wane Ly.



A cet effet, la municipalité de Kaolack a formulé ses attentes dans le cadre de son partenariat avec Dubai Cares. Parmi celles-ci, on peut citer : accroître le niveau d'infrastructures scolaires dans les zones défavorisées de la commune par la construction des infrastructures en éducation, renforcer les capacités de la commune dans l'entretien, la réhabilitation et l'assainissement de la commune, lutter contre les inondations qui empêchent les écoles de démarrer l'année scolaire à temps, améliorer les conditions d'apprentissage des élèves issus de familles pauvres en attribuant 50.000 kits scolaires aux enfants des quartiers défavorisés de la commune, voire aux enfants des 41 communes de la région, etc...