Éducation : La décision de reporter la reprise des cours a évidemment été « concertée avec les différentes parties prenantes », selon Seydou Guèye.

« Et quand vous avez, entre autres responsabilités, celle d’assurer la sécurité de vos concitoyens en tant que chef de l’État, vous avez constamment à l’esprit une préoccupation de l’évaluation du risque et du danger comme des impératifs incompressibles dans votre processus décisionnel », estime le chargé de la communication de la Présidence de la République.



Les dispositions requises ont été prises à temps, de même que les conditions mises en œuvre, selon Seydou Guèye. Et c’était, renseigne le ministre-conseiller, « pour réduire les risques et incertitudes, rassurer la communauté éducative », c’est-à-dire les enseignants, les parents et les élèves. « Malheureusement, des contaminations ont été constatées parmi certains acteurs », regrette-t-il.



Le chargé de la communication de la présidence de la République rend toutefois « un hommage appuyé » à tous les enseignants qui ont rejoint leur lieu de service en prélude à la réouverture des classes. « L’État mettra tout en œuvre pour un retour physique à l’école avec le moins de risque possible pour la poursuite des enseignements et apprentissages. La volonté du gouvernement est de sauver l’année académique », assure le responsable de l’Apr. Il promet que tout le nécessaire sera fait pour retrouver les classes dès que possible.