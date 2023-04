Éducation / La coordination SAES de l’UAM égrène son chapelet de doléances : "Nous exigeons l'application rigoureuse des textes portant l'organisation et fonctionnement de l'UAM" (Kémo Baldé)

En point de presse tenu ce lundi 03 Avril, la coordination SAES du campus UAM, a exhibé sa première plateforme revendicative axée sur trois grandes lignes pour traduire leur consternation et leur indignation face aux dérives répétées des autorités de ladite université. Ces revendications qui interviennent juste cinq mois après son inauguration sont justifiées par les manquements systématiques constatés sur la publication des textes portant organisation et fonctionnement de l'université Ahmadou Makhatar Mbow.



En effet, ces enseignants regroupés au tour du SAES-UAM réclament premièrement, la suspension définitive des pôles non statutaires mise en place au sein de l'université. Selon eux, ces pôles que l'autorité est en train d'ériger n'ont aucunement été mentionnées dans les textes administratifs qui gouvernent cette université et le pire est que le recteur sait très bien que ces pôles ont un caractère non statutaire. De surcroît, "il continue de vouloir les matérialiser impérativement à telle enseigne qu'on s'interroge sur les vraies motivations", a déploré Kémo Baldé et ses collègues.

Deuxièmement, ces syndicalistes exigent le respect des décisions prises par les instances délibérantes. Une question sur laquelle la coordination avait attiré l'attention du recteur par un courrier en date du 02 Mars 2023. "Malgré sa réponse positive, la Coordination SAES-UAM constate, de nouveau, que les besoins exprimés par les départements, et consignés dans des PV, n'ont pas été respectés à la suite des derniers appels à candidature pour le recrutement de Personnel d'Enseignement et de Recherche", ont-ils fustigé avant de renseigner “qu'il y a une école où les profils établis par le département ont été modifiés par le Directeur au seul motif plus que fallacieux qu'il ne reconnait pas l'Assemblée de département.”

Troisième et dernière ligne revendicative, la coordination SAES-UAM appelle l'autorité à établir et envoyer dans les meilleurs délais le calendrier universitaire pour l'année académique 2022/2023.

"Au vu des points soulevés, la coordination SAES du campus de l'Université Amadou Mahtar Mbow, outre le préavis de grève transmis à qui de droit, se réserve le droit d'user de tous les moyens légaux jusqu'à satisfaction complète de la plateforme revendicative", informe Kémo Baldé et ses camarades syndicalistes.