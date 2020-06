Éducation : La commune de Niakhar prête pour la reprises des cours.

Monsieur Macodou Sène, Maire de la Commune de Niakhar, a mis les bouchées doubles pour une reprise effective des cours sur toute l'étendue du territoire communal. De la désinfection de tous les établissements scolaires à la mise à disposition de produits et matériel désinfectant en vue d'un respect strict des mesures barrières, rien n'a été négligé.

Cet important lot complémentaire de la dotation initiale de mars dernier, est composé de :

8.000 masques;

2.208 lave-mains;

204 flacons de gel

2.208 bouteilles de Javel;

252 morceaux de savon;

43 thermo flash.

En plus des établissements relevant de la Commune, le lycée, le CETF et toutes les écoles privées ont été servis...