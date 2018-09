Education : La Cosydep lance à Kaolack le concept « Nos vacances pour l'école »

« Nos vacance pour l'école » est un programme qui vise à créer un cadre de concertation et de dialogue interacteurs pour pouvoir anticiper sur les crises et apporter des solutions aux problèmes de l'heure mais aussi et surtout trouver des réponses aux enjeux forts. C'est en substance ce qu'on peut retenir des explications fournies par les responsables de Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'école publique. Ainsi, une série de panels est initiée dans différentes régions. Kaolack a, à cet égard, abrité un panel sur le thème "oubi téye djiangue téye" et engagement citoyen. Le banquet a réuni toute la famille éducative de la région pour discuter de l'avenir de l'école sénégalaise. Cette année, la Cosydep a changé de formule avec le thème " l'engagement communautaire" pour rendre effective la rentrée dès le premier jour.