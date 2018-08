Éducation : La COSYDEP lance le concept « Nos Vacances pour l’Ecole»

Dans le cadre de son plan stratégique triennal, la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Education Publique (COSYDEP) met en route la campagne « Nos Vacances pour l’Ecole». Le lancement officiel a eu lieu ce vendredi 17 août 2018, au Centre culturel Blaise Senghor. « Nos Vacances pour l’Ecole» est une initiative qui permet de mettre en place, pendant les grandes vacances, un cadre de réflexion prospective pour des actions pertinentes et efficaces. Cette campagne se justifie par la nécessité d’une préparation sérieuse de la prochaine année scolaire en anticipant sur des conflits probables et des questions à forts enjeux. La COSYDEP va ainsi dérouler, entre août et octobre, 07 panels thématiques introduits par des experts, en présence de la société civile, des syndicats, des parents, des apprenants mais aussi des institutions et partenaires. Les conclusions de ces rencontres, constituées par des propositions de solutions et des recommandations, seront synthétisées dans un rapport qui sera diffusé auprès des décideurs et de tous ceux qui sont intéressés par le suivi, ainsi que l’explique le Président du conseil d’administration de la COSYDEP, M. Mbaye.