Education : La COSYDEP déroule la SMAE 2019 dans les 14 régions du pays

La Semaine Mondiale d'Action pour l'Education (SMAE) est un événement phare pour le mouvement de la société civile œuvrant pour l'éducation, qui connaît un grand succès depuis sa création en 2003. En 2016, l’accent a été mis sur le financement de l’éducation, en 2017 sur la redevabilité et la plus grande participation de la société civile et en 2018 après la conférence de Dakar, sur la reconstitution des ressources.



Cette continuité est jugée importante et les nouveaux thèmes devraient donner la priorité aux liens avec les années précédentes. Pour cette année, le thème général retenu est : Faire du droit à une éducation publique inclusive, équitable, de qualité et gratuite une réalité, avec comme slogan : « Mon éducation, mes droits».

Ainsi du 10 au 23 avril 2019, la COSYDEP va dérouler une série de panels dans les 14 régions du Sénégal sur des thèmes aussi divers que variés, mais tenant compte des réalités et des spécificités de chaque localité. Des thèmes comme Prise en charge scolaire des enfants handicapés et/ou en situation de vulnérabilité ; Enfants et jeunes hors des structures éducatives : quelles politiques de prise en charge adéquates et efficaces? ; Apport du secteur minier dans l’accès à l’éducation et à la formation, entre autres.