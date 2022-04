Éducation : L'UNESCO récompense les 9 lauréats du concours « Créathon Sénégal »

La cérémonie de remise de prix du concours "Créathon Sénégal", s'est tenue ce mardi 12 avril à Diamniadio, en présence du représentant du Ministère de l'Éducation Nationale, Alioune Badara Diop et de M. Ali Mouhamed Sinane, le représentant du Directeur du Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest, à Dakar.



Le concours, organisé par l'UNESCO, dans le cadre de l'initiative « Imaginecole », a récompensé 9 lauréats pour leur participation à la création de scénarios pédagogiques transférables sur la plateforme régionale de ressources éducatives numériques et accessibles aux enfants à distance.



À l'occasion de la cérémonie, les lauréats ont reçu des ordinateurs portables pour saluer leur contribution à la création de ressources éducatives numériques de qualité et conformes aux programmes de formation des élèves, et les encourager à continuer à alimenter la plateforme.



Chapeautée par I'UNESCO, l'Organisation internationale de la Francophonie, la CONFEMEN et le Gouvernement français, avec le financement du Partenariat mondial pour l'éducation (PME), l'initiative « Imaginecole» vise à assurer la continuité pédagogique et à mutualiser les ressources éducatives, en mettant à la disposition des élèves du primaire et du secondaire des ressources éducatives numériques via une plateforme régionale.



Lancée en mars 2021, elle procède d'une réponse des acteurs de l'éducation à la crise sanitaire, économique et sociale de la Covid-19, mais aussi d'une volonté de renforcer les capacités et la résilience des systèmes éducatifs face aux crises présentes et futures. Elle concerne dix pays d'Afrique subsaharienne francophone de l'Ouest et du Centre.



L'événement a été ainsi une opportunité de présenter le programme « Imaginecole » et de répondre aux questions sur cet outil en plein développement. La présence d'acteurs importants du monde de l'éducation a été une occasion de s'informer sur le projet et les perspectives des systèmes éducatifs africains, et d'ouvrir des pistes de réflexion sur les nouvelles formes de pédagogie développées en cette période particulière de crise sanitaire et destinées à transformer durablement l'école.



"En septembre 2020, un consortium de 3 partenaires (UNESCO, UNICEF et Banque mondiale) a été créé pour répondre aux effets de la pandémie de la Covid-19 sur les systèmes éducatifs", a souligné le représentant du Directeur Régional.



L'UNESCO, en partenariat avec les acteurs majeurs de la Francophonie actifs dans le secteur de l'éducation, "dont la CONFEMEN, ainsi que les états membres d'Afrique de l'Ouest et Centrale, a pris la tête de la coordination pour soutenir la poursuite de l'apprentissage pendant la crise avec l'initiative nommée "Imaginecole".



Une initiative bien saluée par l'État du Sénégal, selon Alioune Badara Diop venu représenter Mamadou Talla.