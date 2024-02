Éducation : Journée portes ouvertes à l'ARED

À l'approche d'une période électorale qui promet, l'ARED (Associates in Research and Education for Development), une organisation non-gouvernementale à but non-lucratif, a décidé ce 1er février d'ouvrir les portes de ses locaux au public et aux médias, dans le de but présenter ouvertement son environnement d'activité, mais d'également de rappeler l'objectif principal de son existence.

" Les acteurs qui s'intéressent à l'éducation et à sa qualité, nous voulons les faire venir, leur faire découvrir ce que l'ARED est en train de faire et de présenter ses perspectives en terme d'éducation ", nous informe Mamadou Amadou Ly, directeur général de l'ONG.

D'une longévité impressionnante de 30 années, l'ARED "a pour mission de développer un niveau d'éducation de qualité basée sur les langues nationales". Monsieur Ly nous révèle ceci : "On a beaucoup fait dans le domaine de l'alphabétisation des adultes. Depuis plus de 15 ans, nous travaillons avec des enfants dans des écoles et aux côtés du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons développé beaucoup de matériel pédagogique, et travaillé beaucoup sur la formation des acteurs, mais il y a beaucoup de ces réalisations qui sont méconnues du grand public."

L'ARED souhaite faire comprendre aux Sénégalais que l'éducation de bien des jeunes peut s'avérer facile si l'apprentissage proposé se fait en une langue dont ils ont connaissance. D'ailleurs, selon les propos du directeur général, l'ARED est la seule institution nationale à être dotée de spécialistes dans 6 langues nationales retenues par le ministère de l'éducation : le wolof, le sereer, le pulaar, le joola, le malinké et le soninké."