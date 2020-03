Éducation / Inauguration du complexe El Hadj Bibi Ndiaye.

Pour saluer l'exemple donné en tant que collectivité territoriale à l'ensemble des élus locaux, le chef de l'État a magnifié lors de l'inauguration du Complexe El Hadj Bibi Ndiaye, ce beau dialogue entre l'État et une collectivité locale.



Ceci, rappelle t-il, s'inscrit dans l'acte 3 de la décentralisation visant à faire profiter à tous les enfants un environnement propice à l'éducation.

Il exhortera les intéressés à rivaliser d'ardeur dans l'entretien de ce bijou familial et lance un message en ce qui concerne le financement de l'éducation pour un élan d'équité sociale en appelant les autres collectivités territoriales à prendre exemple sur la commune de Dakar Plateau, car selon lui, " c'est un pari gagnant pour les enfants, les parents et l'ensemble de la population."



Mr le Président de féliciter à cet effet, la performance de l'investissement de 2 milliards 47 millions dans ce complexe d'excellence, entièrement financé par la commune de Dakar Plateau sans endettement. Avant de terminer ses propos en rappelant que l'éducation est un puissant levier pour atteindre l'émergence...