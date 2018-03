Éducation / Inauguration d'un nouveau lycée dans la commune d’Hamary Ounaré.

Située dans la région de Matam, département de Kanel, la commune de Hamady Ounaré sise à 55 km d’Ourossogui, a reçu les clés de son nouveau lycée. En effet, le ministre de l'éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, en collaboration avec l'ambassadeur de France au Sénégal, SE Christophe Bigot, le maire d'Ounaré Amadou Samba Kane ainsi que la diaspora issue de la commune, ont procédé ce samedi 10 Mars à l'inauguration du nouveau lycée d'enseignement général d'Hamady Ounaré.





Ce projet fait partie du programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement (PAISD). Un mécanisme qui permet notamment à la diaspora établie en France, de participer au développement socio-économique du pays.





En terme de chiffre, cet établissement aura nécessité pas moins de 216.555.000 FCFA ainsi répartis : 70% des fonds ont été injectés par le PAISD et les 30% financés par la Fédération des ressortissants de Hamady Ounaré. Ce lycée comporte au moins 1 bloc pédagogique de 8 salles de classe en R+1, 1 bloc de deux salles de classe, 1 bâtiment administratif, 1 bloc sanitaire, 1 bibliothèque et 1 salle informatique.





De 2012 à aujourd'hui, le chef de l'état a investi près de 8 milliards dans la région de Matam. Somme qui a servi à construire 29 écoles élémentaires, 19 collèges, 13 Daaras etc. L'objectif visé au sein du ministère de l'éducation nationale est la réalisation du slogan "Zéro abri provisoire" d'ici 3 ans.