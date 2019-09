Éducation / IEF de Rufisque : 3ème édition de la colonie de l’excellence

L’inspection de l’éducation et de la formation de Rufisque commune, en partenariat avec l’entreprise GETRAN, organise, pour la 3ème année consécutive, une colonie de vacances, dénomée "colonies de l’excellence." Ils sont au total 35 élèves qui ont été choisis sur la base de leurs performances pour passer 15 jours de vacances en Gambie. Avec un financement de la societé GETRAN, l’objectif des initiateurs est "d'encourager les élèves qui se sont distingués au CFEE, au BFEM, au CODER etc...", a précisé l'IEF par interim, M. Maguèye Guèye. À leur départ ce matin, les élèves, parents d’élèves et les autorités académiques se sont dit satisfaits tout en saluant l’initiative qu’ils considèrent comme un moyen pour pousser les élèves à être performants dans les études.