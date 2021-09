Éducation : Hamath Suzanne Camara dézingue le Gouvernement sur les tenues scolaires et assène ses vérités.

En conférence de presse ce jeudi 02 septembre 2021, le secrétaire Général du Syndicat des Enseignants du Préscolaire et de l'Elémentaire (SEPE) Hamath Suzane Camara s'est prononcé sur les résultats des examens, la violence et l'indiscipline en milieu scolaire et la place des enseignants lors des élections.



Concernant les résultats des examens, Hamath Suzane Camara estime que les résultats du BFEM et du Baccalauréat de cette année ont connu une baisse du taux de réussite, comparé à l’année dernière même si l’effectif est réduit du fait de la pandémie.



Sur ce, il précise que l’État doit améliorer les conditions d’études dans les établissements et veiller au respect du quantum horaire. Il a aussi fustigé les écarts de comportements et les cas d’indiscipline qui doivent être sanctionnés et bannis de l’école.



Il a indiqué que les syndicalistes ne sont pas contre les tenues scolaires mais estime que ce n’est pas la priorité pour le moment et que ces 30 milliards pouvaient servir à résorber le gap des abris provisoires ou construire de nouvelles salles de classe.



Enfin, il a invité les enseignants à s’intéresser et à s’engager aux élections locales de 2022 car ils ont une place centrale à jouer lors de ces joutes électorales d'autant plus qu’ils ont vu des enseignants devenir maires ou siéger au Conseil municipal. Ils doivent s’engager davantage pour diriger les communes, les départements et prendre en charge les préoccupations liées à l’enseignement au niveau local.