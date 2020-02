Éducation / Formation : « La qualité est aujourd’hui le pivot du management du système éducatif. » (Assane Diagne, directeur du CRFPE / Dakar)

Le Centre régional de formation des personnels de l’Education (CRFPE) de Dakar, a procédé hier à l'amphithéâtre de rentrée des élèves maîtres de la 8e promotion qui vont subir pendant 9 mois une formation théorique et pratique avant de servir dans les établissements scolaires du pays.



Selon le directeur dudit centre, Assane Diagne, « C’était un moment d’échanges et de partage sur le règlement intérieur et le dispositif qui va accompagner la formation. Il y avait aussi une leçon inaugurale sur la morale et l’éthique. Mon discours était axé sur une formation de qualité pour une prise en charge adéquate de l’éducation. » La qualité d’une éducation qui va porter l’émergence du Sénégal a été au cœur de cette cérémonie présidée par le ministre de l’Education nationale et ce centre qui accueille les futurs enseignants est dans cette dynamique, selon le directeur. « La qualité est aujourd’hui le pivot du management du système éducatif. Au niveau de CRFPE de Dakar, nous faisons de notre possible pour mériter la confiance que le ministre a placée en nous. Nous allons continuer dans cette dynamique. Nous travaillerons davantage pour mettre sur le marché les meilleurs élèves maîtres de notre pays », a-t-il affirmé. Le directeur du CRFPE, Assane Diagne, n’a pas manqué de soulever les défis qui attendent ledit centre cette année académique 2020. « Cette année-ci sera marquée par des innovations majeures. On peut citer des rencontres prévues avec les élèves maîtres chaque semaine pour aborder des sujets relatifs aux réformes de l’éducation nationale. Les jeunes professeurs vont aussi bénéficier de ce suivi. On veut relever le niveau de formation des jeunes professeurs. On veut redorer l’image du centre. Faire en sorte qu’il soit rayonnant et attractif. C’est notre défi », a t-il ajouté…