Éducation/Employabilité : La SCF démarre sa tournée auprès des jeunes

Améliorer la qualité de l'éducation des jeunes et faciliter leur insertion socioprofessionnelle, tel est l'objectif que s'est assigné le Social Change Factory (SCF). Ce centre de leadership a démarré ce jeudi 11 juillet une tournée régionale pour échanger avec les jeunes en vue de leur apporter des solutions éducatives adaptées au marché de l'emploi, mais aussi créer des opportunités professionnelles. À en croire le coordinateur de la tournée, Cheikh Tidiane Diouf, cette activité prévue du 10 au 25 juillet sera l’occasion privilégiée d’échanger avec la jeunesse sur les questions relatives à leur insertion socioprofessionnelle, particulièrement sur l’employabilité et l’entrepreneuriat. Ainsi, le SCF compte tenir plusieurs cadres d'échanges afin de recueillir leurs préoccupations et entendre leurs propositions de solution. Les initiateurs veulent à cet effet créer un véritable dialogue national de la jeunesse, car l'accent sera mis sur les " focus groups, une cartographie des initiatives et entreprises portées par des jeunes de moins de 35 ans, des conférences, des Thé-débats. "

À la fin de ce périple, le SCF aura toutes les informations nécessaires pour redynamiser et apporter des solutions appropriées, conformément à sa feuille de route concernant l’autonomisation des jeunes.

Précisons juste que le Social change facrory qui a été créé en 2014, a posé les jalons d'un partenariat fécond avec les jeunes réunis autour des structures locales, régionales et nationales pour faire d'eux des acteurs de développement du continent noir.