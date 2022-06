La Coalition des Organisations en Synergie pour la défense de l’Éducation Publique (Cosydep) a joué un rôle de facilitateur pour atténuer les incompréhensions qu’il y a eu entre l’État du Sénégal et la partie syndicale des enseignants.



« Cette crise de confiance existe encore entre les gouvernants et les enseignants », souligne Cheikh Mbow, le directeur exécutif de ladite structure.



« Nous avons essayé d’accompagner du point de vue mythologique les organisations des enseignants pour essayer de construire des alternatives. Nous avons aussi pu bénéficier d’une écoute de qualité de la part de plusieurs membres du gouvernement. Ce qui nous a permis de faire un travail souterrain important. Car quand on parle de négociations, le travail se fait en off. Véritablement nous avons pris langue avec les deux parties et nous devons nous satisfaire du fait que les deux parties nous ont fait confiance, nous ont écouté et cela a abouti à un rapprochement qui a permis à contribuer au dénouement de cette crise », ajoute ce dernier.



Selon toujours M.Mbow, « nous avons fait aussi évidemment en plus du travail mythologique en terme d’accompagnement scientifique des parties prenantes. Nous avons eu aussi à travailler sur tout ce qui est lié à la mobilisation aussi communautaire, car il fallait aujourd’hui faire comprendre au gouvernement et aux enseignants que l’éducation demeure une affaire de la communauté, par conséquent la communauté devrait arrêter de se positionner en spectateur passif. Ce qui a justifié toute cette mobilisation qui a été faite en amont dans nos régions. Parce que pour rappel, la Cosydep a mis en place des observatoires de l’éducation. C’était aussi une occasion d’anticiper sur certaines questions… », a-t-il souligné.



Après l’issue heureuse de cette crise qui a duré plusieurs mois avec le respect des accords signés par le gouvernement et la revalorisation des indemnités des enseignants, Cheikh Mbow trace d’autres perspectives pour l’éducation : « Nous considérons aujourd’hui que la question de l’environnement des enseignements et apprentissages devrait être évoquée avec acuité. On vient d’élire des maires, c’est l’occasion de leur lancer un appel pour que des réserves foncières puissent être prévues pour nos écoles. Pour les députés, nous allons vers des élections législatives, les différentes coalitions de partis devraient s’engager de manière très claire, très nette sur leurs offres en matière d’éducation. Car nous ne pouvons pas bâtir un pays sans un système éducatif suffisamment fort, robuste, apaisé et un système éducatif qui réponde aux besoins de la communauté et qui arrive à bâtir des sénégalais capables de construire le Sénégal que nous voulons », a-t-il plaidé dans un entretien accordé à Dakaractu.