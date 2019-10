Éducation : Campus France annonce une nouvelle offre d’études pour les étudiants

Campus France Dakar a procédé à une journée porte ouverte ce vendredi pour annoncer aux étudiants désirant poursuivre leur cursus universitaire en France, un nouveau projet d’études. La cérémonie a accueilli des autorités telles son excellence Philippe LALLIOT, Ambassadeur de France au Sénégal et de monsieur Cheikh Oumar HANNE, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, mais aussi des entrepreneurs venus apporter leurs témoignages suite à leur expérience obtenue par le biais de cette plateforme. Ainsi, beaucoup de jeunes qui ambitionnent d’aller poursuivre leurs études en France ont aussi répondu présent. Les locaux ne pouvant même pas les contenir.



Campus France en collaboration avec plusieurs établissements d’enseignement supérieur basés au Sénégal, propose aux jeunes étudiants désirant poursuivre leurs études en France, l’opportunité de rester dans le pays et de pouvoir bénéficier de formation de qualité avec des Co-diplomations franco-Sénégalaises. Ce projet prend en compte plusieurs filières de formation et est approuvé par le ministre de l’enseignement supérieur qui précise que cela entre dans la phase deux (2) du plan Sénégal émergent dans le volet éducation.



Cependant, il est constaté la prolifération d’agences qui servent d’intermédiaires entre les étudiants et Campus France pour leur faciliter l’obtention de pré inscriptions. Un procédé qui crée beaucoup de confusion et fait quelquefois l’objet d’arnaques. C’est pourquoi l’ambassadeur de France lance une alerte en direction des jeunes afin qu’ils ne s’adressent plus à ces agences. Il précise que désormais il est recommandé à tout étudiant sénégalais et aux étrangers résidant au Sénégal qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures en France, de s’adresser exclusivement à Campus France...