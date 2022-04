Éducation : CANAL ÉDUCATION officiellement sur le canal 45 de la TV d’Orange.

La chaîne de Télévision CANAL ÉDUCATION du ministère de l’Éducation nationale émet désormais sur la TV d’ORANGE sur le canal 45. Le ministre Mamadou Talla a signé avec le DG de la SONATEL la convention qui fixe les modalités et conditions dans lesquelles son département autorise la SONATEL à diffuser la chaîne CANAL EDUCATION sur ses plateformes de services IP et mobile.



Avec cet outil de plus, les plateformes du ministère coordonnées par le projet du Ministère de l’Éducation pour le développement du Télé-enseignement (PROMET) et le SIMEN, s’enrichit au grand bonheur des enseignants et des élèves qui pourront accéder aux ressources numériques en tout temps et en tout lieu.



Ce jalon posé par le ministre Mamadou Talla va permettre à la Télévision CANAL ÉDUCATION de diffuser des enseignements et d’assurer la continuité pédagogique sur l’étendue du réseau de la SONATEL.



Le directeur général de la SONATEL qui a réitéré son engagement à accompagner le déploiement de la première chaîne de Télévision éducative publique du Sénégal a laissé entendre que « le réseau de la SONATEL a fini de s’implanter sur une grande partie du territoire national ».



La chaîne éducative CANAL EDUCATION est un outil d’enseignement à distance à la disposition des enseignants et des apprenants. Ses contenus sont développés par les services techniques du ministère de l’Éducation nationale (PROMRET, SIMEN, IGEF, IA, IEF,) et la production des supports du programmes portée par la Division de la Radio et Télévision scolaire (DRTS) dont les locaux se trouvent à Castor – Derklé à Dakar. Pour le ministre Mamadou Talla, il s’agit d’une chaîne à but non lucratif, ayant un contenu entièrement pédagogique.