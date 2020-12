2.996 nouveaux enseignants sortant de l'école sont affectés dans les établissements. Les 1.949 vont rejoindre l'école élémentaire et les 1.225 l'enseignement moyen et secondaire. L'annonce a été faite ce mardi 8 décembre 2020 par le ministre de l'éducation nationale, Mamadou Talla, lors de son passage à l'Assemblée nationale.



Il ajoute que "1. 025 professeurs sont attendus et seront affectés dès qu'ils termineront leur formation pour renforcer les académies".



Au total, 5. 331 sont répartis dans le préscolaire, 50.689 dans l'ecole élémentaire, 21.000 au Moyen, 17.500 au secondaire et 4.219 au niveau des structures administratives décentralisées et centrales.