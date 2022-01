Édouard Mendy reste optimiste : « On va monter en régime... »

Fraîchement élu meilleur gardien de l'année FIFA The Best, Édouard Mendy qui a été titularisé pour la première à cette coupe d'Afrique n'est pas inquiet pour le Sénégal. Après une qualification en huitième de finale pour le moins laborieuse, avec une seule 😭 victoire, deux nuls et un but marqué, Mendy est revenu sur les cas de Covid qui ont touché la tanière, en plus des autres facteurs qui, selon lui font que le groupe n'est pas encore au même niveau physique. "On va monter en régime" a-t-il promis.