Édouard Mendy : "Les coéquipiers m'ont mis à l'aise"

A 26 ans, le gardien du Stade de Reims a vécu sa première titularisation avec l'équipe du Sénégal de manière sereine samedi face à la Guinée Équatoriale (0-1). "Je suis content de ma prestation", a déclaré Édouard Mendy. "On a fait un bon match et on a réussi à marquer. Je suis content de moi. Les coéquipiers m’ont mis à l’aise et c'était facile de s'exprimer", a-t-il ajouté...