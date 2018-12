Édition 2019 du prix mondial de l’enseignant : Assane Ndiaye, lauréat de l’édition 2017 du Grand Prix du Chef de l’État pour l’Enseignant, sélectionné parmi les 50 nominés

Assane Ndiaye, lauréat de l’édition 2017 du Grand Prix du Chef de l’État pour l’Enseignant, vient d’être



sélectionné parmi les 50 nominés pour l’édition 2019 du Prix mondial de l’Enseignant (Global Teacher Prize), nous a annoncé le ministre Serigne Mbaye Thiam ce jour, faisant part de la 2ème édition du grand prix du chef de l’État qui doit se dérouler ce 28 décembre à Dakar.



La Fondation Varkey, initiatrice du Prix mondial de l’Enseignant, note que « sa carrière a fait de lui, dans le pays (le Sénégal), une référence pour sa persévérance, son dévouement, son ambition et son engagement à assurer une bonne éducation aux enfants malgré des ressources limitées. » Le Prix mondial de l’Enseignant, doté d’une récompense d’un million de dollars US (575 millions FCFA) et assimilé généralement au Prix Nobel de l’Enseignement, en est à sa cinquième édition.



Institué par la Fondation Varkey, le Prix mondial de l’Enseignant est destiné à reconnaître les mérites d’un enseignant



exceptionnel qui a apporté une contribution remarquable et exemplaire à sa profession et l’éducation ; il vise



également à saluer le rôle important que joue l’enseignant dans la société.