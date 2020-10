Écroué pour escroquerie : B. Kouta n'est pas le chauffeur du khalife de Médina Baye.

Depuis ce matin, des informations circulent sur les réseaux sociaux faisant état de l'arrestation du chauffeur de l'actuel Khalife de Médina Baye pour escroquerie portant sur plus de 300 millions.



Après recoupement, Dakaractu est en mesure de vous dire que le nommé B. Kouta au lieu de Kounta n'est plus le chauffeur du guide religieux de Médina Baye. Selon notre source, il a quitté ce service depuis plus de 02 ans et officiait depuis lors comme marabout.



Il s'agit d'une escroquerie portant sur un montant de plus de 300 millions, orchestrée par le sieur Kouta et son acolyte. Le plaignant est un sénégalo-américain qui aurait voulu faire fructifier son argent...