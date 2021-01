Économie vs Covid-19 : Les assurances de l’économiste en chef du Groupe de la Banque mondiale.

Les effets de la pandémie ont lourdement impacté les croissances économiques des pays. Dans plusieurs pays, surtout ceux dont le tourisme et le pétrole sont les pourvoyeurs de ressources, les leurs ont frôlé la récession. Au niveau de la Banque mondiale, les autorités n’ont pas voulu être très alarmistes. Elles ont, cependant, tenté de donner de l’espoir.



‘’La chute de l’économie mondiale en 2020 devrait être légèrement moins sévère qu’attendu, du fait essentiellement d’une contraction moindre dans les économies avancées et d’un redémarrage plus solide en Chine. À l’inverse, l’activité a été plus durement perturbée qu’anticipé dans la plupart des marchés émergents et des économies en développement’’, a relevé ladite institution mondiale, dans sa dernière édition semestrielle des Perspectives économiques mondiales.



Carmen Reinhart, la vice-présidente et économiste en chef du Groupe de la Banque mondiale, a, pour sa part, fait des recommandations aux autorités politiques. ‘’Il faudra remédier aux fragilités financières de la plupart de ces pays, les ménages vulnérables et les entreprises étant pénalisés par les chocs de croissance. (…). Les perspectives à court terme sont hautement incertaines, différents scénarios de croissance restant possibles, comme le détaille le rapport. Selon un scénario pessimiste de hausse continue des contaminations et de retard dans le déploiement des vaccins, l’économie mondiale pourrait ne regagner que 1,6 % en 2021. À l’inverse, en cas de maîtrise de la pandémie et d’accélération de la vaccination, le rythme de croissance pourrait atteindre pratiquement 5 %’’.





Dans sa dernière édition semestrielle des Perspectives économiques mondiales, parcourue par Dakaractu, ladite structure signale que le rebond amorcé dans les économies avancées a pris fin au troisième trimestre 2020, freiné par la recrudescence des infections, laissant craindre un redressement lent et difficile.