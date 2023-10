Économie verte / Prise en charge des couches vulnérables : l’ASERGMV implique le MDCSEST pour développer des mécanismes de résilience des communautés

Le Ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale, Monsieur Samba Ndiobène Ka, a effectué une visite de travail à l’Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASERGMV). La visite a servi de cadre pour échanger sur la prise en charge des couches vulnérables et le niveau d’implication des collectivités territoriales dans la mise en œuvre du Programme intégrateur.



] Le ministre a salué le dynamisme de l’Agence et a encouragé la mutualisation des efforts afin de développer des mécanismes de résilience des communautés et des écosystèmes pour mieux servir les couches vulnérables et atténuer le changement climatique...