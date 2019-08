Économie solidaire / Mode de distribution des financements du PLASEPRI : Zahra Iyane Thiam explique la voie à suivre et exhorte les groupements à s'unifier.

S'unir autour de projets communs structurants afin de bénéficier de financement beaucoup conséquent, c'est la formule que propose le ministre de la microfinance, Zahra Iyane Thiam. Avec un appui financier qui peut aller jusqu'à 20 millions comme plafond (2 millions minimum) pour les PME, Zahra Iyane Thiam estime que pour "survivre" et surtout, avoir plus d'impact sur les populations locales, Il faut nécessairement tendre vers cela...

« Il faut que les groupements et autres organisations de femmes se réunissent autour de projets communs selon leur secteur d'activité. Cette démarche trouve sa pertinence dans la capacité qu'elle a, d'une part à faciliter la levée de financements plus conséquents, et d'autre part à réduire les tracasseries. Il s'agira ainsi d'alléger l'accès au financement. » D'après le ministre de la microfinance « ceci permettrait également de formaliser le secteur, ce qui contribuera à mesurer avec efficience la portée et l'impact de ce modèle économique. »