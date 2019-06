Économie solidaire : « 3 milliards pour appuyer l'inclusion financière » (Zahra Iyane Thiam)

Dans le souci manifeste de faire une politique d'inclusion financière à travers les compétences du ministère de la micro-finance, le ministre Zahra Iyane Thiam a, à l'occasion de la présentation de rapport du mutuel d'épargne et de crédit des femmes de Grand-Yoff, tenu à soutenir la femme à travers un financement de 3 milliards Fcfa dans le cadre du développement économique social et solidaire.

Cet appui, sur instruction du chef de l'État a, selon Zahra Iyane Thiam, " une importance par la facilitation de l'accès au financement à travers les différentes institutions financières".

Cette rencontre avec les femmes de la mutuelle, qui s'est tenue pour rappel, à la mairie des Sicap sous la présence de son maire Santi Sène Agne, a vu le ministre Zahra Iyane Thiam réitérer son attachement et son soutien à cette commune des Sicap à laquelle elle appartient.