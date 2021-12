Économie sociale et solidaire : Le budget 2022 du ministère connaît une hausse de 2.727.205.192 francs CFA.

Les parlementaires se sont réunis ce jeudi en plénière dans le cadre du marathon budgétaire 2022. Il sera entre autre, question pour les élus du peuple de se pencher sur l’adoption du projet de budget du ministère de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire.



Pour cette année, le projet de budget présenté pour adoption est arrêté à 12. 396. 400. 789 F CFA.



Ainsi, une hausse de 2.727.205.192 francs CFA par rapport à l’année précédente où le budget était d’un peu plus de 10 milliards.



Le ministre Zahra Iyane Thiam va défendre le nouveau projet de budget pour son adoption, après être passée en commission où elle a évoqué les différents programmes et activités au cours de l’année que son département a eu à mener.