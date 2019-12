Économie sociale / Boudia Guèye (APSFD) : « Des discussions seront entamées concernant les taux d’intérêts »

Le Président de l'Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés était présent lors du CRD présidé par le ministre de la microfinance, de l’économie sociale et solidaire. Boudia Guèye de l’APSFD qui explique leur rôle par le fait qu’ils vont essayer de trouver des mécanismes pour acheminer ces financements à leur propriétaire et assurer la suivie pour une rentabilité dans les projets visés. Concernant le taux d’intérêt, comme l’a si bien fait savoir Zahra Iyane Thiam, l’Etat va mettre en œuvre ce slogan qu’est l’économie sociale et solidaire, autrement dit, faire de sorte que les clients puissent supporter facilement ces taux et faire normalement son business. Boudia Guèye rappelle aussi que ces taux sont fixés par la loi et que c’est ce qui explique un peu la longueur dans les discussions.